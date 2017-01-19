Студент СПбГУ ударил преподавателя во время экзамена
Третьекурсник с факультета рекламы Максим Копытин ударил преподавателя стилистики Алексея Горячева во время экзамена.
Как пишет выпускница факультета Камила Мирзакаримова, Копытин ударил экзаменатора после того, как тот поставил ему «неуд» 14 января.
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Из записи Камилы Мирзакаримовой
Максим сел к Горячеву, они начали беседовать. На вопрос о том, что же такое анализ, он ответил по трактовке Шопенгауэра, думая, что стилистам такой ответ сойдёт. Ему поставили неуд, и да, это было заслуженно. Он не ходил на занятия и совсем не пытался подготовиться к экзамену».
Сам студент утверждает, что поднял руку на Горячева «не за двойку, а за подлость».
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Из записи студента Максима Копытина на странице «Вконтакте»
Я бы никогда не ударил женщину-преподавателя, у них удар сильнее, они могли бы ответить, в принципе нет никого слабее подлого мужчины. Есть вещи, за которые нужно бить в морду, это сидит у меня в корке подсознания, меня так воспитал мой дедушка Копытин Фёдор Георгиевич — профессор кафедры электричества в университете Путей и сообщения. Мой дед создал у меня представление о том, как себя должен вести преподаватель университета и все преподаватели, которых я встречал до, соответствовали этому представлению.
Стоит прояснить, что это третье отчисление, и за два предыдущих я научился проще к ним относится, но к подлости у меня никогда не было и не будет снисходительного отношения».
Горячев также написал об инциденте и объяснил, что Копытин — «дикий человек», который получил «двойку» за отсутствие знаний.
Максима Копытина за нарушение исключат из вуза.
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