Студент СПбГУ ударил преподавателя во время экзамена

Из записи студента Максима Копытина на странице «Вконтакте» Я бы никогда не ударил женщину-преподавателя, у них удар сильнее, они могли бы ответить, в принципе нет никого слабее подлого мужчины. Есть вещи, за которые нужно бить в морду, это сидит у меня в корке подсознания, меня так воспитал мой дедушка Копытин Фёдор Георгиевич — профессор кафедры электричества в университете Путей и сообщения. Мой дед создал у меня представление о том, как себя должен вести преподаватель университета и все преподаватели, которых я встречал до, соответствовали этому представлению. Стоит прояснить, что это третье отчисление, и за два предыдущих я научился проще к ним относится, но к подлости у меня никогда не было и не будет снисходительного отношения».