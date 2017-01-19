Студент СПбГУ ударил преподавателя во время экзамена

Третьекурсник с факультета рекламы Максим Копытин ударил преподавателя стилистики Алексея Горячева во время экзамена.

Как пишет выпускница факультета Камила Мирзакаримова, Копытин ударил экзаменатора после того, как тот поставил ему «неуд» 14 января.

Из записи Камилы Мирзакаримовой

Максим сел к Горячеву, они начали беседовать. На вопрос о том, что же такое анализ, он ответил по трактовке Шопенгауэра, думая, что стилистам такой ответ сойдёт. Ему поставили неуд, и да, это было заслуженно. Он не ходил на занятия и совсем не пытался подготовиться к экзамену».

Сам студент утверждает, что поднял руку на Горячева «не за двойку, а за подлость».

Из записи студента Максима Копытина на странице «Вконтакте»

Я бы никогда не ударил женщину-преподавателя, у них удар сильнее, они могли бы ответить, в принципе нет никого слабее подлого мужчины. Есть вещи, за которые нужно бить в морду, это сидит у меня в корке подсознания, меня так воспитал мой дедушка Копытин Фёдор Георгиевич — профессор кафедры электричества в университете Путей и сообщения. Мой дед создал у меня представление о том, как себя должен вести преподаватель университета и все преподаватели, которых я встречал до, соответствовали этому представлению.

Стоит прояснить, что это третье отчисление, и за два предыдущих я научился проще к ним относится, но к подлости у меня никогда не было и не будет снисходительного отношения».

Горячев также написал об инциденте и объяснил, что Копытин — «дикий человек», который получил «двойку» за отсутствие знаний.

Максима Копытина за нарушение исключат из вуза.

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