«Макдоналдс» впервые за полвека изменит рецепт биг-мака

Компания «Макдоналдс» решила впервые за 50 лет изменить рецепт бургера биг-мак.

Биг-мак выйдет в двух обновленных версиях. Первая вариация бургера будет меньше классического и лишена средней булочки. Второй биг-мак получится больше стандартного, а его энергетическая ценность будет равна 860 ккал.

Известно, что сначала модернизированные биг-маки выйдут ограниченной серией: «Макдоналдс» будет собирать отзывы посетителей и тестировать производство.

Добавим, что, согласно данным внутреннего исследования «Макдоналдс», только 20% миллениалов хоть раз в жизни пробовали классический биг-мак.