Россияне представили будущее страны через 20 лет

Фонд Общественного Мнения узнал о представлениях россиян о будущем страны через 20 лет. В опросе приняли участие 1,6 тысячи сограждан возрастом от 18 до 49 лет.

Выяснилось, что половина респондентов довольна положением в стране (47%), а другая половина, напротив, недовольна (45%).

49% россиян верят в то, что положение дел в экономике страны через 20 лет будет лучше. 30% полагают, что останется таким же. И только 12% настроены пессимистично.

Россияне говорят о хорошей работе властей в правоохранительной сфере (57%) и образовании (51%). Но более половины граждан недовольны работой властей в сферах здравоохранения (60%) и экономики (48%). Через 20 лет ожидают улучшения качества медуслуг (52%), сферы экономики (49%) и образования (47%).

Уровень социальной защиты пенсионеров останется прежним, по мнению 40%. А более половины (59%) россиян сомневаются, что госпенсия обеспечит им достойную жизнь. 57% уверены, что их материальное положение зависит только от них самих.

Кроме того, большинство россиян не склонны строить планы на далекое будущее: только 6% опрошенных планируют будущее более чем на 10 лет, 20% — на три-пять лет, большинсво (48%) не загадывает дальше чем на год, а четверть россиян вообще не строит планов.