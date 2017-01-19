В Петербурге объявлено штормовое предупреждение

Петербург сегодня, 19 января, накроет сильный ветер — его порывы достигнут 15-18 метров в секунду, сообщается на сайте городского управления МЧС.

В город пришла оттепель: по прогнозам синоптиков, сегодня пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до 1-3 градусов тепла. Завтра также будет тепло — до +2 градусов.

Но в выходные температура снова опустится ниже нуля. В субботу днем будет -4 градуса, небольшой снег. В воскресенье — минус 6 градусов, ясно.