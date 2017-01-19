Алкоголь в России намерены начать продавать с 21 года
В России намерены поднять минимальный возраст для покупки алкоголя с 18 до 21 года. Такая мера указана в проекте стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, которую разработал Минздрав РФ на основе документов Всемирной организации здравоохранения и ООН.
Кроме того, в рамках стратегии ведомство предлагает ввести запрет на продажу алкоголя и табака через интернет.
Главная цель стратегии ЗОЖ — снизить процент смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических бронхо-легочных и других заболеваний. Сейчас в России от неинфекционных болезней умирает 68,5% граждан.
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