Байкеры испытали поле «Зенит-Арены» мототрюками

Двое байкеров прокатились по бетонному основанию поля футбольного стадиона на Крестовском острове. Видеозапись заезда появилась на YouTube.

Как объяснила компания-подрядчик «Метрострой», мотоциклисты проводили испытания объекта. Чтобы проверить системы безопасности и звука, перед вводом в эксплуатацию на стадионе будут устраивать выставки и концерты.

Добавим, что в конце декабря сроки сдачи стадиона сдвинули на 23 марта. Весной на арене пройдут первые игры, а в июне — Кубок конфедераций.