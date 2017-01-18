Петербуржца оправдали по делу о лекции про йогу

Смольнинский районный суд не нашел признаков незаконной миссионерской деятельности в лекции преподавателя йоги Дмитрия Угая и прекратил дело за отсутствием состава нарушения.

Согласно поправкам, внесенным по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой, Угаю мог грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Предметом судебного разбирательства стала лекция о разновидностях йоги о мировоззрении, которую Угай провел в октябре прошлого года на фестивале «Vedalife». В ходе мероприятия в помещение зашли сотрудники полиции, забрали лектора и доставили его в 76-й отдел полиции.

Жалобу на Дмитрия Угая направил местный житель, жена и сестра которого ушли в секту.

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