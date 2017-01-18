В Петербурге «Почта России» введет электронные очереди

«Почта России» вводит систему электронных очередей в петербургских отделениях. Она уже работает в других регионах России, теперь очередь дошла и до нашего города.

В пресс-службе компании сообщили, что в 2017 году в Петербурге системой электронной очереди оборудуют более 150 отделений. В приоритете — наиболее загруженные точки.

Добавим, что за прошлый год «Почта России» установила 150 систем электронной очереди: сотню в Москве и пятьдесят в регионах страны. В этом году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей.