В Петербурге «Почта России» введет электронные очереди

«Почта России» вводит систему электронных очередей в петербургских отделениях. Она уже работает в других регионах России, теперь очередь дошла и до нашего города.

В пресс-службе компании сообщили, что в 2017 году в Петербурге системой электронной очереди оборудуют более 150 отделений. В приоритете — наиболее загруженные точки.

Добавим, что за прошлый год «Почта России» установила 150 систем электронной очереди: сотню в Москве и пятьдесят в регионах страны. В этом году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей.

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