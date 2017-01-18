Стала известна программа январских «Диалогов» в Александринке
Проект «Диалоги» объявил программу встречи 28 января. На Новой сцене Александринского театра в 15 часов встретятся поэтесса и прозаик Ольга Седакова и отец Алексей Уминский — они поговорят на тему «Православие и мир».
Следом в диалог «Российская история и российская власть» вступят политолог и историк Юрий Пивоваров и доктор исторических наук Юлия Кантор. Завершит встречу разговор главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста и телеведущего Антона Красовского: они будут дискутировать о новоизбранном президенте США Дональде Трампе.
Вход — свободный.
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