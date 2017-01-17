На Парнасе открылся бесплатный каток

В жилом комплексе «Северная долина» недалеко от станции метро «Парнас» открылся бесплатный каток. Ледовое поле 40 на 20 метров рассчитано на сто человек.

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 вплоть до наступления весны. В теплое время года площадку будут использовать для игры в футбол.

Отмечается, что у катка нет пункта проката, поэтому желающие покататься должны приезжать со своим снаряжением.

Здесь мы собрали шесть самых красивых и удобных катков Петербурга, на которых действительно весело кататься.