На Петербург надвигается ураганный ветер

Петербург в четверг, 19 января, накроет ураганный ветер. Его порывы достигнут 15 м/с, предупреждает городское управление МЧС.

По прогнозам синоптиков, вплоть до четверга температура воздуха будет колебаться от -1 до -8 градусов. Небо будет пасмурным, ожидаются небольшие снегопады. 19 января потеплеет до +1 градуса, в пятницу выглянет солнце, а днем воздух прогреется до +2 градусов.

Петербуржцев ожидают солнечные и морозные выходные. В субботу днем будет -4 градуса, небольшой снег. В воскресенье — минус 6 градусов, ясно.

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