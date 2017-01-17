Песков заявил, что россияне предпочитают есть деликатесы вместо снега

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского коллеги. Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что «русские способны есть снег, чтобы выжить», объясняя бессмысленность санкций против нашей страны.

Песков же отметил, что санкции «во многом имеют обратный эффект». И добавил, что с метафорой можно согласится, но «все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям».

Добавим, что ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не обсуждает критерии отмены санкций с США, отмену ограничений должна инициировать та сторона, которая их ввела.