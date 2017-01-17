Зоозащитники ищут дом для трехмесячного львенка
Зоозащитники из центра «Велес» ищут новый дом для трехмесячного львенка. Незадачливые хозяева купили зверя детям, но решили отказаться от его содержания, так как лев кусается, царапается и не умеет ходить в лоток.
Сейчас животному ищет хозяев — львенка продают за 65 000 рублей. Центр «Велес» взять его на содержание не сможет, так как уже ведет переговоры по двум львятам из Твери и Тулы. «А содержать стаю из льва и двух львиц долго не сможем — это 18 кг мяса в день», — пояснили зоозащитники.
Добавим, что в конце декабря петербуржец пришел в автосалон со своим львенком и купил редкий Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe за 40 миллионов рублей.
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