Как арендовать здание в центре за 1 рубль, какие пустующие особняки превратятся в креативные кластеры и что ждет «Апраксин двор» после реконструкции рассказала председатель Комитета по инвестициям правительства города Ирина Бабюк.
Ирина Бабюк: «Креативный потенциал Петербурга используется не до конца»
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Ирина Бабюк, председатель Комитета по инвестициям правительства Санкт-Петербурга
Почему правительство города решило заняться креативными пространствами?
У нас богатое культурное наследие, рекордно растущий поток туристов и большое количество творческих вузов, студентам которых, чтобы реализовывать свои идеи, необходима инфраструктура. Наш город притягивает молодежь из других регионов страны, которая готова формировать новую повестку в современном искусстве, дизайне, моде, музыке, рекламе и других направлениях.
Мировые мегаполисы и развитые европейские города уже давно превратили креативные индустрии в один из драйверов своего экономического развития. Они составляют сегодня порядка 3% мирового ВВП, обеспечивая рабочими местами 29,5 миллионов человек, а потенциал Петербурга на данный момент используется не до конца, при том, что наш город, согласно недавно опубликованному исследованию PwC и Calvert22, занимает второе место в России по индексу креативного капитала.
Поддержка со стороны правительства будет выражаться в льготном предоставление зданий, которые находятся в собственности города, для размещения в них креативных пространств. Практически это означает, что помещения будут предоставляться в пользование за символическую плату – один рубль. Оформляется это или договором аренды, или через концессионное соглашение.
Они чем-то различаются?
Договор аренды заинтересует компании, которые планируют реализовывать проекты с относительно небольшим объемом инвестиций. Концессия подойдет для крупных долгосрочных проектов с объектами большой площади, которые потребуют основательной реконструкции. Например, здания бывших производств или неиспользуемых энергетических станций. Такой объект мы посетили в Дрездене, где недавно были с официальным визитом. В здании бывшей электростанции создано самое крупное креативное пространство Германии – Kraftwerk Mitte. Кстати, там, как и в Петербурге, применяются льготные арендные ставки, но само здание было реконструировано за бюджетный счет.
Процент площади, используемой под культурную и образовательную функцию, будет прописан в концессионном соглашении, а в случае договора аренды – установлен на уровне не менее 70%. Остальные 30% могут быть использованы для размещения коммерческих объектов – ресторанов, кафе, кинотеатров и других. При невыполнении этих условий договор будет расторгаться.
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Особняк Игеля
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Дом Александра Брюллова на Кадетской линии
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Бани на Курской улице, фото Дмитрия Ратникова
Где будут размещаться креативные кластеры?
Рассмотрев около 50 объектов городской недвижимости, которые требуется привести в порядок, мы совместно с профильными комитетами и привлеченными экспертами выбрали семь зданий. Учитывались расположение, общая площадь и возможность развития прилежащей территории. Эти здания требуют минимальных финансовых вложений в реконструкцию и ремонт. Часть располагается в центре – на Каменностровском проспекте, Садовой улице, Кадетской линии Васильевского основа, другие – во Фрунзенском районе на улице Курской и в Невском районе на проспекте Елизарова, а также в Кронштадте. В дальнейшем список зданий будет пополняться с учетом предложений районных администраций и самих участников креативных индустрий. Чтобы механизм льготной аренды заработал, скоро будет принят закон «О фонде креативных пространств Санкт-Петербурга».
А что раньше находилось в этих зданиях?
Трехэтажное здание на Каменноостровском проспекте, 60 – это бывшая усадьба петербургского коммерсанта Эрнеста Игеля. Сегодня оно заброшено, его фасад разрушен. Будущему инвестору предстоит провести комплексную реставрацию. Дом архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии, 21 сохранился чуть лучше. Ранее здесь планировалось разместить музей Всероссийского общества охраны памятников, но на сегодняшний день это решение не принято. Здание на Курской улице, 11/72 – доходный дом начала 20 века, а также здание в Кронштадте на улице Восстания, 7 имеют большую площадь, поэтому могут быть переданы в аренду нескольким инвесторам. На проспекте Елизарова, 45 расположен хозяйственный корпус, который сейчас используется как склад. Здание не является историческим, но размещение в нем креативного пространства будет иметь для густонаселенного Невского района положительный эффект: как для развития малого бизнеса, так и создания дополнительной среды для творчества и досуга.
Также в перечень внесены корпуса 54 и 55 на территории Апраксина двора, которые будут переданы инвестору в рамках проекта преобразования этой территории. В них могут быть расположены гостиница, репетиционные залы, выставочные пространства, лавки, магазины и многое другое.
Как вообще планируется развивать территории Апраксина двора?
Управляющая компания «Апраксин двор» уже проводит поэтапную реновацию квартала и планирует полностью завершить ее в течение семи лет. До конца года на всей территории вывески будут заменены на единое оформление, что уже сделает внешний облик зданий более опрятным. Ведется работа по техническому обследованию объектов недвижимости и формированию программ ремонтов и сохранения объектов культурного наследия. За основу взята концепция, разработанная архитектурным бюро «Студия 44», которая предполагает размещение в некоторых зданиях квартала апартаментов. Это значительно повышает инвестиционную привлекательность проекта. Уже сейчас понятно, что к нему будет привлечен целый ряд компаний-инвесторов, которые займутся реновацией отдельных корпусов.
Обратились ли уже в комитет компании, которые хотели бы воспользоваться льготной арендой?
Мы получили положительную обратную связь и от бизнес-сообщества – это девелоперы и компании, имеющие опыт создания подобных пространств, а также – что для нас было удивительно – от представителей промышленной отрасли. Также поступило несколько индивидуальных предложений и запросов от отдельных представителей креативных индустрий. Как и предполагалось, именно имущественная мера поддержки оказалась наиболее актуальной и востребованной. Думаю, скоро мы сможем рассказать о первых договоренностях по конкретным объектам.
В предложенном перечне объектов нет промышленных зданий, планируется ли их использовать?
Безусловно, да. Создание лофтов в бывших промышленных помещениях – общемировая тенденция, и наш город не исключение. За последние пять лет в промышленном поясе Петербурга в семь раз увеличилось количество таких пространств – до 100 тысяч квадратных метров. Над формированием перечня объектов, которые еще можно предложить для развития, мы сейчас совместно работаем с Комитетом по промышленности.
У впечатляющих масштабами цехов заводов и фабрик есть своя особая атмосфера и колорит, которые талантливые архитекторы и дизайнеры подчеркивают для создания стильного пространства, которое располагает к творчеству. Кроме того, как правило неиспользуемые промышленные объекты находятся в кварталах, которые крайне нуждаются в дополнительных точках социального и экономического притяжения. В пример могу привести проект петербургский филиал Центра дизайна ArtPlay, который открылся в помещениях бывшего Центрального конструкторского бюро машиностроения и, я уверена, вдохнет новую жизнь в район Охты.
Есть у правительства города конкретные предпочтения по содержанию и наполнению будущих кластеров?
По существующему опыту, это компании и люди, работающие в таких сферах как архитектура, дизайн, издательское дело, образование, кино, музыка, программное обеспечение, радио, ремесла, телевидение и другие, а также сопутствующие направления – торговля, ресторанный бизнес. Будущие резиденты таких пространств в Петербурге тщательно отбираются, чтобы соответствовать единой концепции. Так, например, происходит в случае с островом «Новая Голландия», где недавно открылось после реконструкции здание Кузни, которое превратилось в очень концептуальное и красивое место. Советую всем заглянуть.
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