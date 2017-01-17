Почему правительство города решило заняться креативными пространствами?

У нас богатое культурное наследие, рекордно растущий поток туристов и большое количество творческих вузов, студентам которых, чтобы реализовывать свои идеи, необходима инфраструктура. Наш город притягивает молодежь из других регионов страны, которая готова формировать новую повестку в современном искусстве, дизайне, моде, музыке, рекламе и других направлениях.

Мировые мегаполисы и развитые европейские города уже давно превратили креативные индустрии в один из драйверов своего экономического развития. Они составляют сегодня порядка 3% мирового ВВП, обеспечивая рабочими местами 29,5 миллионов человек, а потенциал Петербурга на данный момент используется не до конца, при том, что наш город, согласно недавно опубликованному исследованию PwC и Calvert22, занимает второе место в России по индексу креативного капитала.

Поддержка со стороны правительства будет выражаться в льготном предоставление зданий, которые находятся в собственности города, для размещения в них креативных пространств. Практически это означает, что помещения будут предоставляться в пользование за символическую плату – один рубль. Оформляется это или договором аренды, или через концессионное соглашение.

Они чем-то различаются?

Договор аренды заинтересует компании, которые планируют реализовывать проекты с относительно небольшим объемом инвестиций. Концессия подойдет для крупных долгосрочных проектов с объектами большой площади, которые потребуют основательной реконструкции. Например, здания бывших производств или неиспользуемых энергетических станций. Такой объект мы посетили в Дрездене, где недавно были с официальным визитом. В здании бывшей электростанции создано самое крупное креативное пространство Германии – Kraftwerk Mitte. Кстати, там, как и в Петербурге, применяются льготные арендные ставки, но само здание было реконструировано за бюджетный счет.

Процент площади, используемой под культурную и образовательную функцию, будет прописан в концессионном соглашении, а в случае договора аренды – установлен на уровне не менее 70%. Остальные 30% могут быть использованы для размещения коммерческих объектов – ресторанов, кафе, кинотеатров и других. При невыполнении этих условий договор будет расторгаться.