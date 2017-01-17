Стало известно, когда завершится реновация Апраксина двора

Реновация Апраксина двора полностью завершится в течение семи лет — до 2024 года, рассказала нам председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Управляющая компания «Апраксин двор» уже начала работы. До конца года на всей территории вывески заменят на единое оформление, «что уже сделает внешний облик зданий более опрятным», — отметила Бабюк.

За основу взята концепция архитектурного бюро «Студия 44». «Уже сейчас понятно, что к проекту будет привлечен целый ряд компаний-инвесторов, которые займутся реновацией отдельных корпусов», — уточнили в комитете.

Напомним, что ранее руководитель «Студии 44» Никита Явейн рассказал нам, что Апраксин двор станет пешеходным кварталом. Здания отдадут под апартаменты (около 30% от общей площади), ритейл-парк (линии Апраксина двора), галерею искусств и ремесел (корпус 15), креативный театральный и музейный кварталы с площадью и садом.

Кроме того, предполагается реконструировать линии Щукина двора, исторические фруктовые ряды и восточный брандмауэр, преобразовать пассажи Апраксина двора и западный брандмауэр.

Также стало известно, что инвестору передадут корпуса 54 и 55. В зданиях могут быть расположены гостиница, репетиционные залы, выставочные пространства, лавки, магазины и многое другое.