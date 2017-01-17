В Петербурге откроют семь креативных кластеров

В Петербурге откроется семь креативных кластеров. Здания для них выбрал комитет по инвестициям — помещения будут сдавать в аренду за символическую сумму один рубль в год, рассказала нам в интервью председатель комитета Ирина Бабюк.

Так, кластеры откроются в заброшенной трехэтажной усадьбе коммерсанта Эрнеста Игеля на Каменностровском проспекте, 60; в доме архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии, 21; в здании доходного дома на Курской улице, 11/72, в доме в Кронштадте на улице Восстания, 7 и в складском помещении на проспекте Елизарова, 45.



Кроме того, в список внесли корпуса 54 и 55 на территории Апраксина двора, которые передадут инвестору в рамках проекта его реконструкции. В зданиях могут быть расположены гостиница, репетиционные залы, выставочные пространства, лавки, магазины и многое другое.

Бабюк отметила, что чиновники выбрали помещения, которые требуют минимальной реконструкции и ремонта. В дальнейшем список зданий дополнят с учетом предложений районных администраций и самих участников креативных индустрий. Чтобы механизм льготной аренды заработал, скоро будет принят закон «О фонде креативных пространств Санкт-Петербурга».