Школьники 11 часов читали стихи в петербургском метро

Старшеклассники Иван Сурвилло и Иван Ветошкин из Москвы приехали в Петербург и устроили Метромарафон: на каждой станции они читали стихотворение Осипа Мандельштама «Адмиралтейство». На 67 остановок у юношей ушло более 11 часов.

В прошлом году московские школьники устроили марафон в столичном метрополитене. Тогда они не читали стихов, а Метромарафон у них занял 18 часов.

Добавим, что ранее петербургские актеры и музыканты прочитали стихи Маяковского, Ахматовой, Блока и других поэтов Серебряного века на фоне городских достопримечательностей. Среди участников проекта — один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик, актриса Полина Толстун и актер Николай Мартон.