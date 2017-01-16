Британские журналисты посоветовали побывать в Петербурге в 2017 году

Британская газета The Telegraph рекомендовала читателям съездить на отдых в Россию в 2017 году — когда в нашей стране будет отмечаться столетие Октябрьской революции.

Журналисты посоветовали приехать в Петербург и посетить Зимний дворец и другие достопримечательности. Также редакция рекомендует британцам Москву, где «создается реальное ощущение власти и истории».

The Telegraph отметил, что Россию и Британию объединяет общее культурное наследие.

Добавим, что ранее комитет по туризму выяснил, что в 2016 году число туристов в Петербурге превысило количество местных жителей: город посетили 6,9 миллиона человек. При этом население Петербурга —  5,2 миллиона.

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