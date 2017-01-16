Суд запретил Европейскому университету принимать студентов

Арбитражный суд Москвы запретил Европейскому университету принимать студентов — он отказался приостанавливать действие распоряжения Рособрнадзора, так как посчитал, что ходатайство документально необоснованно. Следующее заседание назначено на 8 февраля.

Напомним, что в декабре 2016 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета.

Руководство вуза сообщило, что изначально проверку в ЕУ инициировал депутат Виталий Милонов: его жалобы содержали заведомо ложную информацию, например, что стипендии выдаются студентам в конвертах и в иностранной валюте.

В июле-августе 2016 года ЕУ посетили одиннадцать контрольно-надзорных служб. После череды проверок и устранений ошибок осталось четыре нарушения. За них в декабре Рособрнадзор и приостановил действие лицензии вуза — а значит, университет лишили права осуществлять образовательную деятельность.