Главную крещенскую купель поставят у Петропавловской крепости

В Петербурге к 19 января подготовят 24 купели для верующих, которые будут праздновать Крещение Господне.

Главной традиционно станет иордань у Петропавловской крепости. Из-за реконструкции Иоанновского моста ее установят на Неве со стороны Трубецкого бастиона. Купель с ротондой и куполом будет открыта с 13:00 до полуночи.

Адреса и график работы купелей можно найти на сайте Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Добавим, что верующие окунаются в прорубь в память о том, как как этот обряд в реке Иордан проходил Иисус Христос. В Крещение по всей стране в храмах и церквях освещают воду.