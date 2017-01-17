Инженер стадиона «Зенит-Арена» — анонимно о стройке века

О строительстве стадиона

В строительстве самое нежелательное – доделывать или переделывать за кем-то. Это всегда сложнее, чем возводить с нуля. В случае стадиона все было подано так, что пришел спаситель – наша компания «Метрострой» – и сейчас немного поправит сделанное. А на деле пришлось исправлять ситуацию собственными силами и с самого начала организовать работу по уму. Мы пришли на этапе, когда нужно было демонтировать то, что сделала предыдущая компания, ломать чистовую отделку до бетона и начинать заново.

Первое впечатление от увиденного на стадионе было странным: вот идет строительство, и все, кажется, понимают, что оно ведется неправильно, но ничего при этом не предпринимают. Я бы сравнил это с ремонтом в квартире: если клеить обои, когда нет потолка, то с первым же дождем все придет в негодность. Предполагаю, что предыдущему генподрядчику было выгодно закрыть эти объемы работ, чтобы получить за них деньги. А, возможно, он получил эту команду от людей, стоящих над ним.