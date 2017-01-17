Один из руководителей отдела по работе с технической документацией компании-генподрядчика стадиона на Крестовском на условиях анонимности рассказал нам, как организации привлекали к строительству, почему неоднократно переносились сроки сдачи и когда же завершится стройка века.
Инженер стадиона «Зенит-Арена» — анонимно о стройке века
О строительстве стадиона
В строительстве самое нежелательное – доделывать или переделывать за кем-то. Это всегда сложнее, чем возводить с нуля. В случае стадиона все было подано так, что пришел спаситель – наша компания «Метрострой» – и сейчас немного поправит сделанное. А на деле пришлось исправлять ситуацию собственными силами и с самого начала организовать работу по уму. Мы пришли на этапе, когда нужно было демонтировать то, что сделала предыдущая компания, ломать чистовую отделку до бетона и начинать заново.
Первое впечатление от увиденного на стадионе было странным: вот идет строительство, и все, кажется, понимают, что оно ведется неправильно, но ничего при этом не предпринимают. Я бы сравнил это с ремонтом в квартире: если клеить обои, когда нет потолка, то с первым же дождем все придет в негодность. Предполагаю, что предыдущему генподрядчику было выгодно закрыть эти объемы работ, чтобы получить за них деньги. А, возможно, он получил эту команду от людей, стоящих над ним.
О причинах переноса срока сдачи
Сама стройка затянулась по тем же причинам, по которым стадион подорожал: происходило изменение и усложнение проекта, приходилось вкладывать больше усилий, чем изначально предполагалось. Это естественно: если проект увеличивается в несколько раз, значит, переносятся и сроки. Вопреки распространенному мнению, не готов утверждать, что стоимость стадиона завышена. Проект на самом деле уникальный.
Сдать стадион предполагалось в конце года, но всем стало понятно, что это невозможно. Если снова проводить сравнение с квартирой, то скажу так: это было сопоставимо с помещением без воды, сантехники и электричества. Так что в декабре завершился только первый этап строительства – ввод в эксплуатацию. Сейчас подписан второй контракт – адаптация: пусконаладочные работы и незначительные доделки.
О трудностях
К достройке арены организации привлекали ультиматумом. Спрашивали, есть ли у компании желание продолжать работать в регионе и приглашали «помочь городу». Так что, на самом деле, уже на этом этапе работы это была «обязаловка».
Главная проблема строительства ─ нехватка рабочей силы. Приведу пример: допустим, организация обещает дать 300 рабочих, а в процессе обхода мы видим, что на объекте их от силы 20. Естественно, из-за этого срываются все сроки. Еще людей постоянно дергали. Когда выкатывали поле, было необходимо подготовить бетонное покрытие – всех согнали в чашу стадиона. И все: автоматически работы по отделке остановились.
Можно было найти дополнительную рабочую силу, но привлечь ее оказалось не так уж и легко – людям нужно платить зарплату. Поэтому приходилось больше загружать уже имеющихся работников и мотивировать их денежным поощрением. В целом, большинство это устраивало, и все понемногу втянулись в стрессовый режим. Я на январских праздниках даже поймал себя на мысли, что без стадиона как-то грустно.
Строительство можно было бы закончить раньше, если бы хватало рабочих. Но мне кажется, что этот вопрос нельзя было решить даже на этапе организации и планировки: не казнить же компании за то, что у них нет рабочих. Не так уж много в городе строителей. А те, что есть, уже заняты на других объектах.
В начале зимы, на пике мобилизации, говорили, что на стадионе единовременно работает порядка пяти тысяч человек. Я думаю, что это все же преувеличенные цифры. Это был абсолютно бесконтрольный муравейник и авральные условия: люди делали все, что видели, а организации работали без договоров – за бесплатно. Как на войне во время боя.
О курьезах
Иногда в фильмах люди, оказавшиеся в тяжелом положении, вдруг начинают истерично и без повода смеяться. Я всегда думал: «Почему? Они сумасшедшие?». Однажды в процессе аврала стал замечать, что и у нас случаются подобные приступы, и мы хохочем из-за какой-то ерунды.
Летом на стройке работали студенческие стройотряды. До этого подобное я видел только в кино. Эти ребята были полны энтузиазма: они приехали в Петербург из других регионов России и действительно вкалывали по шесть дней в неделю. Не с валиком и шпателем, конечно, но тем не менее. Девочки работали за компьютером, парни выполняли физическую работу, например, погрузки и разгрузки. И все они были очень довольны. Это приятно.
Еще было интересно читать новости о строительстве. Тогда я начал понимать, как сильно фильтруется информация, которая может выйти за пределы стадиона и просочиться в СМИ. Однажды, например, я случайно узнал, что на выходных несколько парашютистов спрыгнули в чашу стадиона. Начал искать информацию в интернете: об этом очень скупо написали всего несколько источников. А вообще это же ЧП: все-таки стадион – режимный объект, не дай бог что-нибудь бы произошло. С другой стороны, иногда я приходил на работу, читал новости и таким образом и узнавал, что происходит: в режиме онлайн проходящие мимо стадиона люди присылали фотографии строительства в редакции, а те их тут же публиковали.
О плюсах работы
Самое важное – это опыт. Очень полезно повариться в таком котле, где тебя кидает в разные стороны, ты сходишь с ума и не понимаешь, за что браться. Если проходишь это испытание, значит, в будущем многое будет даваться гораздо легче.
В целом, я всем доволен: могу сказать, что за время работы инженером застал строительство очень интересных объектов города. Стадион на Крестовском я занесу в свою «копилку».
Текст: Камилла Джа
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