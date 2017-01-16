В Петербурге резко похолодает: уже сегодня, 16 января, столбик термометра опустится до отметки -8 градусов.

Вплоть до четверга температура будет колебаться от -1 до -8 градусов. Небо будет пасмурным, ожидаются небольшие снегопады. 19 января потеплеет до +1 градуса, в пятницу выглянет солнце, а днем воздух прогреется до +2 градусов.

По прогнозам синоптиков, петербуржцев ожидают солнечные и морозные выходные. В субботу днем будет -4 градуса, небольшой снег. В воскресенье — минус 6 градусов, ясно.