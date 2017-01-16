В Петербурге нарисовали граффити с «лабутенами» в честь юбилея «Ленинграда»

В честь 20-летия группировки «Ленинград» и годового юбилея сверхпопулярного клипа «Экспонат» во дворе на «Чернышевской» появилось граффити с «лабутенами». Подарок сделала художница Любовь Тюлькина.

Группировка отпразднует юбилей в 2017 году. В честь события музыканты отправятся в большой тур — афишу к нему уже сделали фанаты команды.

Кроме того, жена Сергея Шнурова Матильда к двадцатилетию «Ленинграда» переиздаст книгу о группировке. Сейчас она собирает материалы, а журналист и музыкальный критик Максим Семеляк уже дописывает «правдивую и увлекательную историю». Предполагается, что книга также выйдет в этом году.

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