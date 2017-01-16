Активисты «передали» РПЦ Гостиный двор, Медного всадника и реку Фонтанку

Так, РПЦ в ходе акции достались Гостиный двор, цирк Чинизелли, река Фонтанка, Медный всадник, магазин «Росал», Мальцевский рынок, пустота на месте дома Рогова, ТЮЗ, океанариум, родильный дом Снегирева, кафе «Маяк» и даже 78-й отдел полиции.

««Родина» передает эти объекты РПЦ, потому что все и так уже немножко принадлежит РПЦ», — отметили в своем сообщении активисты.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.