Активисты «передали» РПЦ Гостиный двор, Медного всадника и реку Фонтанку

Активисты группы «Родина» подарили церкви десятки достопримечательностей Петербурга. В рамках акции «Передача» они фотографировали баннер с надписью «В дар РПЦ» и крест на селфи-палке на фоне городских объектов.

Так, РПЦ в ходе акции достались Гостиный двор, цирк Чинизелли, река Фонтанка, Медный всадник, магазин «Росал», Мальцевский рынок, пустота на месте дома Рогова, ТЮЗ, океанариум, родильный дом Снегирева, кафе «Маяк» и даже 78-й отдел полиции.

««Родина» передает эти объекты РПЦ, потому что все и так уже немножко принадлежит РПЦ», — отметили в своем сообщении активисты.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.

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