В Петербурге мужчина разбился насмерть при падении с дивана

В Петербурге в минувшую субботу мужчина разбился насмерть, упав с дивана. Он получил несовместимую с жизнью травму головы.

Известно, что погибший пришел домой к другу. Мужчины выпивали в квартире одного из домов по улице Зайцева. 46-летний гость упал с дивана, ударился головой и скончался до приезда бригады скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти.

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