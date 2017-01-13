Сегодня вход в Исаакиевский собор закроют раньше из-за протестной акции

Сегодня, 13 января, Исаакиевский собор для туристов закроют раньше из-за протестной акции, сообщает «ТАСС». Таким образом, вход будет работать до 16:00.

Такое решение принял директор музея Николай Буров. Также он подчеркнул, что сам не будет участвовать в действиях против власти. Кроме того, он является советником губернатора Петербурга Полтавченко и доверенным лицом президента Путина.

Кроме того, на сайте Союза музеев России появилось заявление Президиума творческого союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области. Там музейные сотрудники отмечают, что Исаакиевский собор с его постоянной экспозицией «Чтобы помнили…» отчасти был памятником, посвященным блокаде. Также они считают, что до нынешней ситуации собор был примером удачного взаимодействия РПЦ и музеев, которые вместе работали в Исаакие.

Напомним, что акцию запланировал Борис Вишневский. Кроме него, на встрече будут присутствовать депутаты Ковалев и Резник. На обсуждение вынесут планы кампании, а также проведение публичных акций.