В Петербурге назначен новый главный художник города

На должность начальника управления эстетики и монументального искусства назначен Алексей Моор, сообщает «Росбалт».

Практикующий художник-монументалист, реставратор Алексей Моор переехал с семьей в Ленинград 1981 году. Здесь он окончил Художественно-реставрационный лицей с «красным» дипломом художника-реставратора. В 2002 году окончил Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию им. Мухиной, где учился на отделении монументально-декоративной живописи под руководством О.Кузнецова, В.Леканова, А.Шевардина. Диплом художника был отмечен грантом «Музы Санкт-Петербурга».

До новой должности Моор работал с частными заказами по оформлению интерьеров, росписи, мозаике как жилых помещений и общественных пространств.