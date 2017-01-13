Музейный комплекс для РПЦ в Петербурге построит подрядчик «Зенит Арены»

Музейный комплекс «Россия — моя история» построит московская компания «Мир», сообщает «РБК». Эта же компания участвовала в строительстве «Зенит Арены» и реконструкции Большого театра в Москве. Согласно информации на сайте госзакупок, компания стала единственным претендентом на стройку «под ключ» за 1,4 млрд рублей.

Конкурс на проектирование «Центр выставочных музейных проектов» планировал объявить в январе 2017 года и завершить строительство в 2018 году. Финансирование будет из городского бюджета.

Фото: ZN.ua

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