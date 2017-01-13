В Петербурге откроют пункты приема новогодних елок для переработки

В Петербурге начнут принимать новогодние елки для переработки. Пункты откроются уже 22 января, сообщает «Бумага». Щепу с измельченных елок отдадут на подстилку и подкормку животным из приютов и питомников.

Акция проходит в рамках проекта «Ёлки, палки, пять бизонов». Сдать дерево можно будет на Новой Голландии, 7-ой линии Васильевского острова, а также в парке «Яблоневый сад».