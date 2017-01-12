Двух петербуржцев осудили за похищение уличной скамейки

В Петербурге два друга украли уличную скамейку, за что получили условный срок, сообщает «Фонтанка». Стоимость «уличного дивана» составила 24 156 рублей.

Однако скамейка оказалась слишком тяжелой. Похитителей заметили с объектом посягательства. Вину отрицать не стали и согласились на особый порядок судебного разбирательства.

В итоге один из них приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно, второй — к году условно. Также обоим назначен испытательный срок по одному году.

Фото: Лавка SPB