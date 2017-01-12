Дом для нерп на берегу Финского залива построят к февралю

Работники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих готовятся к строительству домиков для нерп. Сейчас они заняты поиском оборудования для создания искусственных убежищ.

На сегодняшний день зоологи Центра Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская уже купили мотобуксировщик, благодаря которому можно будет передвигаться по льду и перевозить специальное снаряжение. Также специалисты приобретут автомобильный прицеп для транспортировки снега и экипировкой для исследовательской группы.

«Дом для нерпы» — одно из самых важных направлений деятельности по сохранению численности субпопуляции балтийской кольчатой нерпы. Сотрудники Центра отмечают, что благодаря пожертвованиям горожан, им удалось не только обеспечить Крошика, единственного на сегодняшний день пациента Центра, но и направить часть средств на реализацию проекта «Дом для нерпы». Помочь морским жителям можно на официальном сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в разделе «Помогаем ластоногим».

Фото: Алексей Щербаков