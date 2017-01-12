Назначена дата рассмотрения петиции об отмене «пакета Яровой»

Группа экспертов под руководством главы «Открытого правительства» Михаила Абызова займется рассмотрением петиций об отмене «пакета Яровой», сообщают «Ведомости». Обсуждение инициативы, собравшей более 100 тысяч подписей, пройдет 19 января.

Если экспертная группа одобрит петицию, она будет направлена на рассмотрение в Государственную думу. Кроме того, рассмотреть петицию собирались еще до середины октября, но этого не произошло.

Напомним, что недавно петербуржец попал под суд по «закону Яровой» из-за лекций о йоге. Ему предъявлены обвинения в незаконной миссионерской деятельности.

Фото: kchrline.ru