В первом квартале в Петербурге уволят почти шесть тысяч работников

В первом квартале 2017 года в Петербурге сократят 5 тысяч 905 человек, передает «Фонтанка». 448 предприятий заявили о сокращении численности штата. В том числе, Сбербанк собирается уволить почти 500 человек в ближайшие три месяца.

Но в пресс-службе Центра занятости населения отметили, что на самом деле число сокращенных сотрудников будет меньше. Некоторые работники будут трудоустроены на тех же предприятиях на новые должности. Связывают это с тем, что в начале каждого года многие компании планируют изменения своей структуры и штатного расписания.