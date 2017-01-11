Число туристов в Петербурге превысило количество жителей

Городской комитет по туризму подвел итоги 2016 года. Выяснилось, что в минувшем году число туристов, приехавших в Петербург, превысило число постоянных жителей. Об этом сообщает «Российская газета». Всего город посетили 6,9 миллиона человек. При этом население Петербурга — 5,2 миллиона.

Самыми популярными у туристов стали всемирно известные Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость), а также музеи-заповедники в Царском селе, Гатчине, Петергофе, Павловске. Например, Эрмитаж с 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года посетили 178 тысяч человек, Исаакиевский собор — 146 тысяч, Петергоф — около 30 тысяч, Царское село — 59 тысяч человек.

Фото: smileplanet.ru