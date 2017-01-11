Здание Российской национальной библиотеки отдадут РПЦ

К сентябрю 2017 года Российская национальная библиотека передаст Санкт-Петербургской епархии здание на набережной Обводного канала, передает «Интерфакс».

Генеральный директор РНБ Александр Вислый рассказал, что это здание и раньше принадлежало церкви. Однако там хранится очень ценный фонд, а также личные библиотеки. Изначально оно было построено как библиотека Духовной академии в 1880-х годах. 

Напомним, что до конца года РПЦ передадут Исаакиевский собор. Такое распоряжение поступило от губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Это решение вызвало негативные отзывы у горожан, на что в РПЦ попросили не строить баррикады и пытаться вновь устроить революцию.

Фото сделано во время фестиваля "Стенограффия"
Фотограф: Максим Лоскутов

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