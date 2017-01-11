Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев

Госдума приняла в первом чтении законопроект об исключении из Уголовного кодекса наказания за побои в отношении родственников. Документ предполагает причисление побоев «внутри семьи» к разряду административных проступков. Наступление уголовной ответственности предусматривается только в случае повторного нарушения в течение одного года.

Напомним, что согласно действующему законодательству побои, совершенные вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, регулируются Кодексом об административных правонарушениях. Побои в отношении родственников и близких лиц преследуются уголовно.

На данном этапе законопроект принят практически единогласно: против проголосовал один депутат, еще один воздержался.