РПЦ просит «не устраивать революций» из-за Исаакиевского собора

РПЦ призывает петербуржцев не строить баррикады и пытаться вновь устроить революцию в связи с передачей собора в ведомство церкви, сообщает ТАСС.

Напомним, что вчера, 10 января, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование церкви в 2017-м году. 

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин высказал мнение, что после передачи собора священнослужителям поменяются местами только акценты. «Если сейчас это прежде всего музей, а потом храм, то будет сначала храм, а уже потом музей».

Добавим, что после заявления губернатора Петербурга Георгия Полтавченко инициативная группа горожан создала петицию против передачи Исаакия РПЦ.

 

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  • Автор: Kamilla_Dja
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