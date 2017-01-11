Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга

Наиболее востребованными работниками в 2016 году стали менеджеры по продажам (35% вакансий от общего числа), IT-специалисты (16%) и начинающие карьеру студенты (10%). Самые высокооплачиваемые должности — генеральный директор и начальник по строительству — оценены в 600 тысяч рублей.

Как сообщает Лайф со ссылкой на исследования компании HeadHunter Северо-Запад, наиболее привлекательные вакансии открыты в областях IT и телеком, строительство и недвижимость, производство и торговля.

Наименьшее количество вакансий по итогам минувшего года наблюдается в сферах добычи сырья, государственной службы и домашнего персонала. Средний размер заработной платы по Петербургу составляет около 40 тысяч рублей.