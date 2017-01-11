Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поставил задачу передать Исаакиевский собор церкви до декабря 2017 года.Однако в Комитете по имущественным отношениям Смольного считают, что из-за длительной подготовки необходимой документации процесс затянется вплоть до 2019 года.

Как сообщает ТАСС, губернатор отметил, что собор сохранит свою музейно-просветительскую функцию, а доступ в здание будет обеспечен для представителей всех конфессий.

Напомним, что разговор о передаче Исаакиевского собора церкви начался в конце июля 2016 года, после обращения петербургской епархии к губернатору города Георгию Полтавченко. Идея вызвала широкий резонанс в обществе: резко против этого выступили председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, директор музея Николай Буров, режиссер Александр Сокуров и другие общественные деятели.

Фото: mochaloff.ru