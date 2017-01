СМИ узнали, что скачивали чиновники Смольного с торрентов накануне Нового года

Автор проекта «RuGovEdits» Антон Нестеров рассказал какие фильмы петербургские чиновники скачивали с торрентов перед Новым годом, сообщает «Фонтанка».

Например, 20 декабря госслужащие скачали семь фильмов, среди которых «Даун Хаус», «Служебный роман», «Гордость и предубеждение», а также мультик «Ежик в тумане».

Также блогер рассказал о предпочтениях сотрудников других ведомств. По его словам, сотрудники «Росатома», например, скачали три порнофильма и альбом группировки «Ленинград». Сотрудников ФСО интересовали «День выборов» и лента «С секретаршей после работы».

Сведения об IP-адресах, с которых пользователи заходят в торренты, Нестеров узнал с помощью сервиса I Know What You Download.