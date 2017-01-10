21-летняя реставрация Троицкого собора завершилась

Смольный завершил реставрацию Свято-Троицкого Измайловского собора, сообщает «Фонтанка». Весь процесс по восстановлению здания длился с 1995 года. На открытии присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В ходе реставрации специалисты восстановили фасады, купола и внутреннее убранство.

Напомним, что в 2006 году халатность во время работы привела к пожару. Загоревшиеся леса тушили вертолеты и десятки пожарных расчетов, но центральный купол собора все равно обрушился. Кроме того, от огня пострадали и два уже отреставрированных малых купола храма. Их заново восстановили.

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