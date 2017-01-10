Петербуржца судят по «закону Яровой» из-за лекций о йоге

В Петербурге под суд попал 44-летний программист и философ Дмитрий Угай. Ему предъявлены обвинения в незаконной миссионерской деятельности, передает «Росбалт». Его будут судить по «закону Яровой».

В октябре прошлого года философ проводил лекцию о разновидностях йоги о мировоззрении, лежащем в ее основе, на фестивале «Vedalife». В ходе мероприятия в помещение зашли сотрудники полиции, забрали лектора и доставили его в 76-й отдел полиции. 

Жалобу на Дмитрия Угая направил местный житель, жена и сестра которого ушли в секту. 

Фото: Антон Ваганов

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