На Смольной набережной построят новый музей блокады

Власти Петербурга утвердили место для нового Музея обороны и блокады Ленинграда, передает «Фонтанка». Новое здание расположится на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы. Раньше на этом месте собирались организовать развязку Орловского тоннеля через Неву. Но от этой идеи отказались из-за его дороговизны.

Площадь музея составит около 15 тысяч квадратных метров.

Всего правительство Петербурга выделит городскому АО «Центр выставочных и музейных проектов» 2,8 млрд рублей. 1,3 млрд пойдут на постройку парка «Россия — моя история» рядом с СКК на Бассейной улице. Оставшиеся 1,4 млрд потратят на возведение нового здания для Музея блокады и Музея толерантности.

Фото: Mapio.net