Минздрав предлагает увеличить рабочий день курящих сотрудников

Минздрав предложил разрешить работодателям увеличивать рабочий день для курящих сотрудников пропорционально времени, потраченному в курилке, сообщает «RNS».

По мнению авторов инициативы, повышение цен на сигареты приведет к сокращению числа курильщиков. Согласно тексту документа, планируется постоянное повышение ставок на табак до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ. Также Минздрав предлагает ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов. 

Фото: tsarev-alexey.livejournal.com

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