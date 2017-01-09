Пока ты спал: новости, которые вы пропустили на зимних каникулах

Погода

Морозы после новогодней ночи атаковали Петербург и Москву. Столбик термометра опускался ниже 25 градусов, что значительно сокращало продолжительность гуляний на свежем воздухе, но не очереди в Эрмитаж в бесплатный день. По традиции в первый четверг месяца, пришедшийся на 5 января, они растянулись на всю Дворцовую площадь. Долгие часы ожидания на морозе ради живописного моря приходилось выдерживать и любителям Айвазовского, пришедшим на его выставку в Русский музей. Зато холодный воздух способствовал эффекту Гало – над городом всходило сразу три солнца.