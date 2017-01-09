Пока ты спал: новости, которые вы пропустили на зимних каникулах

Новый мини-альбом Дэвида Боуи, возвращение «Шерлока», сильные морозы и теракты в Иерусалиме и Стамбуле – что происходило в Петербурге и мире во время новогодних и рождественских праздников, пока вы не просматривали новостные ленты.
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Погода
Морозы после новогодней ночи атаковали Петербург и Москву. Столбик термометра опускался ниже 25 градусов, что значительно сокращало продолжительность гуляний на свежем воздухе, но не очереди в Эрмитаж в бесплатный день. По традиции в первый четверг месяца, пришедшийся на 5 января, они растянулись на всю Дворцовую площадь. Долгие часы ожидания на морозе ради живописного моря приходилось выдерживать и любителям Айвазовского, пришедшим на его выставку в Русский музей. Зато холодный воздух способствовал эффекту Гало – над городом всходило сразу три солнца.
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Грузовик террориста в Иерусалиме (фото из Facebook полиции)
Теракты
Одна из главных тем 2016-го – теракты – оказалась не менее актуальна в самом начале 2017 года. В новогоднюю ночь в Стамбуле преступник зашел в ночной клуб и открыл огонь по всем, кто в нем находился, в результате погибли не менее 39 человек. 8 января террорист на грузовике въехал в толпу людей в Иерусалиме: четыре человека погибли, еще 13 ранены.
Музыка
В день рождения Дэвида Боуи, которому 8 января исполнилось бы 70 лет, вышли его новый EP «No plan» и клип на эту же песню, снятый режиссером Томом Хингстоном. В мини-альбоме четыре композиции: «Killing A Little Time», «When I Met You» и «Lazarus». Они звучат в мюзикле «Лазарь», над которым музыкант работал незадолго до кончины. Дэвида Боуи не стало 10 января 2016 года. За два дня до этого вышел его последний прижизненный альбом – «Black Star».
Сериалы
В сериальном мире главной новостью стало возвращение «Шерлока». Если обходиться без спойлеров, первый эпизод разочаровал фанатов по всему миру. Вторая серия получилась более захватывающей, что дает надежду на то, что сезон еще выправится. В России его показывает «Первый канал». Впрочем, несмотря на рейтингового «Шерлока», «Россия 1» по итогам 2016 года впервые обошла «Первый канал» по доле аудитории.
Мессенджеры
В мире мессенджеров произошли целых две важных новости: в Telegram теперь можно редактировать и стирать записи (если вы сразу спохватитесь), а WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах. Компания отказывается от поддержки приложения на iPhone 3GS и смартфонах с операционной системой Windows Phone 7 и Android версий 2.1 и 2.2.
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