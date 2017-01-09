Директор Исаакиевского собора назвал слухи о передаче музея РПЦ «небезосновательными»

Передача Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви официально пока не объявлена, но слухи об этом небезосновательны. Об этом «Росбалту» рассказал директор государственного музея-памятника Николай Буров.

Буров отметил, что согласно слухам, распоряжение о передаче уже подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Сейчас директор ждет, ответа Смольного на тематический депутатский запрос о судьбе собора, направленный Максимом Резником.

Фото: СС0