Сильные морозы закончились на неделю

Первая рабочая неделя января не будет отмечена сильными морозами, сообщает «Росбалт».

Главный синоптик Петербурга и Ленинградской области Александр Колесов рассказал, что умеренная погода продлится до середины месяца.

С 9 января ожидается оттепель. По прогнозам, температура воздуха будет держаться районе нуля. К середине недели столбик термометра понизится до минус 2 — минус 7 градусов. 

Кроме того, почти всю неделю будет идти снег.

Фото: wallpaperup.com

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