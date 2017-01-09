Сильные морозы закончились на неделю

Первая рабочая неделя января не будет отмечена сильными морозами, сообщает «Росбалт».

Главный синоптик Петербурга и Ленинградской области Александр Колесов рассказал, что умеренная погода продлится до середины месяца.

С 9 января ожидается оттепель. По прогнозам, температура воздуха будет держаться районе нуля. К середине недели столбик термометра понизится до минус 2 — минус 7 градусов.

Кроме того, почти всю неделю будет идти снег.

Фото: wallpaperup.com