В Петербурге намерены установить 70-метровый памятник Хармсу

В Петербурге намерены установить 70-метровый памятник Даниилу Хармсу и русским авангардистам. Об этом нам рассказали в оргкомитете премии Хармса.

Монумент будет являться кенотафом — символической могилой для того, чье место захоронения утрачено или не существует. Конструкция будет представлять собой стелу из нержавеющей стали высотой около 67 метров, которую увенчает трехметровый бронзовый человек-флюгер с раскинутыми руками, выполненный по рисунку самого Хармса. Арт-объект символизирует взлетевшего человека и крест.

Инициаторы хотят установить памятник на съезде Биржевого моста, рядом с предполагаемым местом строительства судебного квартала. «Кенотаф напомнит, как важно избежать судебных ошибок», — отмечают организаторы. Альтернативные варианты: у стен тюрьмы «Кресты» или рядом с психиатрической больницей на Арсенальной улице, 9.

Сейчас авторы проекта хотят получить отклик от петербуржцев — все желающие вскоре смогут оставить комментарии о концепции на сайте премии. Если идея найдет поддержку, в 2017 году начнется процедура оформления документов.

Добавим, что первую премию Хармса присудили поэту и текстологу Владимиру Эрлю за книгу «Собрание стихотворений». На втором месте — художник Павлик Лемтыбож, которого отметили за выставку в галерее «Свиное рыло». Лауреаты получили бронзовые «дырки от бубликов», завернутые в номера «Ленинградской правды».