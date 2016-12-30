В Петербурге эвакуатор увез сани Деда Мороза
В центре Петербурга эвакуатор увез сани Деда Мороза. Уехать с волшебным транспортом было непросто — его буквально атаковали дети.
Водитель сделал детворе новогодний подарок: разрешил им забраться на платформу и полазать по саням, а Снегурочка, сидевшая в кабине, вышла и стала раздавать конфеты.
Очевидцы рассказали, что эвакуатор долго не мог сдвинуться с места, так как количество желающих сфотографироваться у саней не уменьшалось.
Фото: Дарья Виноградова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.