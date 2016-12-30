В Петербурге эвакуатор увез сани Деда Мороза

В центре Петербурга эвакуатор увез сани Деда Мороза. Уехать с волшебным транспортом было непросто — его буквально атаковали дети.

Водитель сделал детворе новогодний подарок: разрешил им забраться на платформу и полазать по саням, а Снегурочка, сидевшая в кабине, вышла и стала раздавать конфеты.

Очевидцы рассказали, что эвакуатор долго не мог сдвинуться с места, так как количество желающих сфотографироваться у саней не уменьшалось.

Фото: Дарья Виноградова