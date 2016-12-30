МВД создало памятку с правилами покупки выпивки

МВД подготовило для россиян предновогоднюю памятку о том, как правильно покупать алкоголь и избежать подделок.

Первым пунктом гражданам советуют не пить аптечные и косметические средства, бытовую химию, парфюмерию и прочие непищевые спиртосодержащие жидкости.

Ведомство отмечает, что легальный алкоголь не продается в интернете, с рук, в палатках и ларьках, а также не разливается в пластиковые канистры.

МВД призывает внимательно изучать этикетки. В признаки суррогата входят отсутствие информации о литраже на дне бутылок, диаметре дна и опечатки в маркировке крышек.

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